Archiviata la due giorni di Champions parte una nuova avventura europea con l'inizioche in realtà aveva già visto un prologo nella sfida del girone del Napoli andata in scena ieri e che ha visto il Legia Varsavia vincere 1-0 in casa dello Spartak Mosca.Nel girone della Lazio (impegnata col Galatasaray) il Marsiglia affronterà a Mosca la Lokomotiv. Occhio a Betis-Celtic big match del gruppo G dove il Lverekusen ospiterà il Ferencvaros. Anche Dinamo Zagabria-West Ham promette scintille, mentre Stella Rossa-Braga è da matita rossa per il gruppo F.con gli occhi puntati su Eintracht Francoforte-Fenerbahce e PSV-Real Sociedad, autentici big match. Il Lione fa visita ai Rangers mentre il Moncao ospita lo Sturm Graz.