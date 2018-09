Oggi inizia la fase a gironi dell'Europa League. In corsa ci sono due squadre italiane: la Lazio gioca in casa contro i ciprioti dell'Apollon Limassol alle ore 18.55, invece il Milan scende in campo alle 21 col Dudelange in Lussemburgo. Nei gironi delle italiane ci sono Marsiglia-Eintracht Francoforte e Olympiacos-Betis.



Il Chelsea di Sarri gioca in Grecia contro il PAOK Salonicco. Per il resto spicca la sfida targata Red Bull tra Lipsia e Salisburgo, mentre i Rangers allenati da Gerrard fanno visita al Villarreal di Bonera e Sansone.