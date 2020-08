Ritorna l'Europa, ritorna l'Europa League. Quattro le partite di giornata, due alle 18.55 e due alle 21. Si riparte con FC Copenaghen-Istanbul Basaksehir e Shakhtar-Wolfsburg: i danesi devono ribaltare l'1-0 dell'andata in favore dei turchi, che dovranno fare a meno di Robinho, rientrato in patria per motivi personali; gli ucraini, invece, ripartono dal 2-1 dell'andata ed è imbattuto nelle ultime 9 partite (7 vittorie e 2 pareggi), coi tedeschi che si affideranno a Josip Brekalo, autore di tre gol in questa Europa League.



Alle 21, poi, oltre all'Inter, in campo contro il Getafe, c'è il Manchester United, che attende il LASK: l'andata è senza storia, con un 5-0 che non lascia spazio a sorprese, coi Red Devils che stanno giocando sulle ali dell'entusiasmo, dopo la qualificazione alla Champions League conquistata all'ultimo respiro, con un Pogba ritrovato e un Bruno Fernandes che fa paura.