Terminata la due giorni di Champions, tocca all'Europa League in questo giovedì. Si parte alle 16.50, con tutto il gruppo C in campo: il Basilea, capolista e già ai sedicesimi, è ospite del Krasnodar per blindare il primo posto, mentre il Getafe è impegnato in trasferta con il Trabzonspor, fanalino di coda.



In campo anche il Manchester United, primo del girone L: i Red Devils sono già ai sedicesimi ma cercano in casa dell'Astana (fermo a zero punti), un successo utile per accedervi da testa di serie.



Alle 18.55 oltre alla Roma altri undici incontri. Nel gruppo G sfida a distanza per il primato tra Young Boys e Rangers: gli svizzeri ospitano il Porto, gli scozzesi giocano sul campo del Feyenoord.



L'Espanyol capolista del girone H e già qualificato agli ottavi fa visita al Ferencvaros, in lotta per i playoff con il Ludogorets, impegnato a Mosca con il CSKA.



Cerca punti chiave per il passaggio del turno anche il Gent primo del gruppo H e ospite del St. Etienne, con l'Oleksandriya che ospita il Wolfsburg secondo.



Nel gruppo J, quello della Roma, il Wolfsberger affronta il Borussia Monchengladbach, che cerca il sorpasso sul Basaksehir.



Sfida al vertice del girone K tra Braga e Wolves, divisi da un punto, mentre il Besiktas cerca i primi punti di questa Europa League in casa contro lo Slovan Bratislava.



Infine il gruppo L del Manchester United: l'AZ Alkmaar deve difendere il secondo posto in casa contro il Partizan, un pareggio garantirebbe agli olandesi il passaggio del turno.







Il programma prosegue alle 21 con Lazio-Cluj e altre nove partite: a partire proprio dal gruppo E dei biancocelesti, con il Celtic capolista che affronta il Rennes.



Nel gruppo A il Siviglia già aritmeticamente primo ospita il Qarabag, in lotta per il secondo posto con Dudelange e Apoel che si sfidano nell'altro match del girone.



Aperto il girone B, con Copenaghen e Dinamo Kiev appaiate a sei punti: i danesi giocano in casa del Lugano ultimo a due punti, gli ucraini sul campo del Malmo che insegue a cinque punti.



Delicata nel gruppo D la sfida tra Sporting (primo a nove punti) e PSV, a sette punti come il LASK Linz che fa visita al Rosenborg, a caccia dei primi punti.



Chiude il programma il gruppo F: l'Arsenal capolista affronta all'Emirates Stadium l'Eintracht Francoforte, mentre lo Standard Liegi è ospite del Guimaraes ultimo.