Non solo Champions League: dopo le partite della massima competizione europea andate in scena tra martedì e mercoledì, tra cui la leggendaria impresa della Juve contro l'Atletico, torna in campo oggi anche l'Europa League, con il programma del ritorno degli ottavi di finale dopo l'andata disputata sette giorni fa. Si parte alle 18.55, con tre match: oltre al Napoli, impegnato a Salisburgo dopo il 3-0 ottenuto al San Paolo, in campo anche il Chelsea di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, che va in Ucraina sul campo della Dinamo Kiev per difendere il 2-0 di Stamford Bridge. Alla stessa ora il Valencia si reca sull'ostico campo dei russi del Krasnodar dopo il pericoloso 2-1 del Mestalla. Alle 21 le restanti cinque partite: oltre all'Inter, impegnata a San Siro contro l'Eintracht Francoforte, l'Arsenal deve ribaltare all'Emirates il 3-1 patito all'andata contro il Rennes, mentre il Siviglia va sul campo dello Slavia Praga dopo il 2-2 del Sanchez Pizjuan. Il Benfica deve ribaltare in casa contro la Dinamo Zagabria la sconfitta per 1-0 dell'andata, mentre il Villarreal ospita lo Zenit forte del 3-1 ottenuto in Russia.