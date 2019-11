Dopo la due giorni di Champions torna l'Europa League con la quarta giornata dei gironi. Giovedì ricco di sfide affascinanti: alcune squadre possono già staccare il pass per gli ottavi, altre rischiano una prematura eliminazione. Impegnate anche le italiane Roma e Lazio, rispettivamente opposte a Borussia Monchengladbach e Celtic.



Si parte alle 16.50 in Kazakistan, con la partita tra l'Astana e l'AZ Alkmaar. L'ultimo precedente si è concluso con un rotondo 6-0 per gli olandesi, al secondo posto nel Gruppo L dietro al Manchester United. I Red Devils se la vedranno alle 21, nella cornice di Old Trafford, con la terza forza del girone, il Partizan.



Si prosegue, alle ore 18.55, con il Gruppo A, che vede il Siviglia involato in testa alla classifica. Gli andalusi sfideranno in trasferta il Dudelange. L'altra partita del girone vede invece impegnati Apoel Nicosia e Qarabag.



Sempre alle 18.55 il Gruppo B, uno dei più equilibrati, presenta gli incroci tra Copenaghen e Dinamo Kiev e Lugano-Malmo. Guidano la classifica al momento i danesi e la Dinamo con 5 punti, subito dietro il Malmo con 4.



Scontro al vertice nel Gruppo C, sempre in campo alle 18.55, con il duello per il primato tra Basilea (ad oggi primo) e Getafe. Krasnodar e Trabzonspor affrontano per determinare la terza forza del girone.



Il Gruppo D è dominato dal PSV Eindhoven e dallo Sporting. Gli olandesi se la vedranno oggi con gli austriaci del Lask, mentre i portoghesi sfideranno il pericoloso Rosenborg.



Il Gruppo E è quello della Lazio, che cerca disperatamente i tre punti all'Olimpico contro il Celtic. L'altra sfida del girone è tra il Cluj secondo in classifica e il Rennes fanalino di coda.



Nel Gruppo F si è disputata ieri la prima partita della quarta giornata, con il pareggio tra Vitoria e Arsenal. I Gunners sono saldamente al primo posto, ma oggi alle 18.55 l'Eintracht potrebbe ridurre lo svantaggio qualora riuscisse a superare lo Standard Liegi.



L'equilibratissimo Gruppo G vedrà scendere in campo, alle ore 21, Feyenoord contro Young Boys e i Rangers opposti al Porto. Guidano la classifica gli svizzeri con 6 punti, poi Porto e Rangers con 4. Fanalino di coda il Feyenoord con 3 punti.



Nel Gruppo H, sempre alle ore 21, scontro al vertice tra Espanyol e Ludogorets Razgrad. Poi la sfida tra una delle delusioni (finora) del torneo, il CSKA Mosca, ancora fermo a 0 punti, e gli ungheresi del Ferencvaros.



Anche nel Gruppo I è in programma una sfida affascinate, tra Wolfsburg e Gent, appaiate in testa alla classifica a quota 5 punti. Chiude il raggruppamento lo scontro tra gli ucraini dell'Oleksandriya e il Saint-Etienne.



Il Gruppo J è quello della Roma, impegnata alle ore 21 in Germania al Borussia Park contro il Monchengladbach. L'altra sfida prevista è quella tra gli austriaci del Wolfsberger e l'Istanbul Basaksehir.



Nel Gruppo K le due favorite per la qualificazione, il Braga e il Wolverhampton, giustiziere nei preliminari del Torino, affrontano rispettivamente Besiktas e Slovan Bratislava.