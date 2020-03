Il coronavirus ferma il mondo dello sport, ma Champions ed Europa League, al momento, vanno avanti. Dopo la due giorni di Champions, oggi torna in campo l'Europa League, con gli ottavi di finale, con sei partite in programma, in quanto Siviglia-Roma e Inter-Getafe sono state rinviate a data da destinarsi per il blocco dei voli tra Spagna e Italia, voluto dal governo iberico per contrastare la diffusione del coronavirus.



Si parte dunque alle 18.55 con le prime tre sfide: il Manchester United di Solskjaer opposto al Lask, rivelazione stagionale in Europa. Poi Basaksehir-Copenaghen e Eintracht Francoforte-Basilea.



In serata, alle 21, spiccano le partite tra Wolfsburg e Shakhtar Donetsk e Rangers-Bayer Leverkusen. Chiude lo scontro tra l’Olympiacos, che ha eliminato a sorpresa l’Arsenal ai sedicesimi, e un’altra squadra inglese, il Wolverhampton.