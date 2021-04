Oltre ad Ajax-Roma sono altre 3 le partite valide per itutte in contemporanea alle 21.La gara che sulla carta è più equilibrata è sicuramentecon i padroni di casa che hanno eliminato il Tottenham a sorpresa negli ottavi mentre il sottomarino giallo di Carlo Bacca ha fermato prima il Salisburgo e poi la Dinamo Kiev.arrivato ai quarti dopo aver eliminato non senza fatica il Benfica e poi agilmente l'Olympiakos ospiterà invece loche dopo aver fatto fuori il Leicester ha eliminato negli ottavi i Glasgow Rangers.Infine il, favoritissima per la vittoria finale, dopo aver eliminato il Milan farà visita alche invece è stato il giustiziere del Napoli nei sedicesimi di finale e ha eliminato la sorpresa Molde negli ottavi.