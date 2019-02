Non solo Champions: dopo il match di martedì tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo, continuano oggi infatti con quindici partite i sedicesimi di finale di Europa League, ripartiti con otto gare alle 18.55 e sette alle 21. In scena alle 18.55, oltre a Inter e Lazio che affrontano rispettivamente il Rapid Vienna in Austria e il Siviglia a Roma, spiccano gli impegni dell'Arsenal, che va in Bielorussia sul campo del BATE Borisov, e del Benfica che invece va in Turchia ospite del Galatasaray. Completano il programma la sfida tra i russi del Krasnodar e i tedeschi del Bayer Leverkusen, quella tra i greci dell'Olympiacos, giustizieri del Milan nei gironi, e gli ucraini della Dinamo Kiev, quella tra i francesi del Rennes e gli spagnoli del Betis Siviglia, anch'essi nel gruppo dei rossoneri nella fase precedente, e l'ultima tra i cechi dello Slavia Praga e i belgi del Genk.



Alle 21 invece sette partite: oltre al Napoli che va a Zurigo, spiccano gli impegni del disastrato Chelsea di Maurizio Sarri, che deve offrire una risposta al clamoroso ko per 6-0 dell'Etihad Stadium contro il City sul campo degli svedesi del Malmo, e quello del Valencia, ex rivale della Juve in Champions, impegnato nella fantastica cornice del Celtic Park contro gli scozzesi. Al medesimo orario i belgi del Bruges ricevono gli austriaci del Salisburgo, i cechi del Viktoria Plzen ospitano i croati della Dinamo Zagabria, gli ucraini dello Shakthar invece aspettano la capolista del girone della Lazio, l'Eitracht Francoforte. Chiude la gara tra i portoghesi dello Sporting Lisbona e gli spagnoli del Villarreal.