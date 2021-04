Oltre a, sono, tutte in contemporanea alle 21.Ildi Paul Pogba - che ha superato il turno contro il Milan - ospita il, che ha eliminato il Napoli dalla competizione. All’andata il match è terminato 2-0 in favore dei Red Devils, che devono difendere il doppio vantaggio. Chi vincerà il match affronterà la vincente del doppio confronto tra Roma e Ajax.Dall’altra parte del tabellone ci sono due gare molto equilibrate.dopo l’1-1 a sorpresa del match d’andata: i Gunners devono vincere o pareggiare segnando almeno due reti per passare il turno.in seguito all’1-0 della gara giocata in Croazia.