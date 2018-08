Andata dei playoff per la qualificazione all'Europa League, terzo e ultimo turno preliminare dell'estate, e tante big impegnate: alle 18 è il turno dello Zenit che ospita il Molde a San Pietroburgo, poi alle 19 impegni in trasferta per Siviglia e Celtic, rispettivamente contro Sigma Olomouc e Suduva. Alle 20 Basilea e Olympiacos-Burnley, alle 20.30 il big match Partizan-Besiktas e l'RB Lipsia, chiudono alle 20.45 Bordeaux e Rangers. Di seguito tutti i risultati in tempo reale.







h. 18.00



Torpedo Kutaisi-Ludogorets 0-0 LIVE



Zenit-Molde 0-0 LIVE







h. 18.30



Trencin-AEK Larnaca







h. 19.00



APOEL-Astana



S. Tiraspol-Qarabag



Sigma Olomouc-Siviglia



Suduva-Celtic







h. 19.05



Sarpsborg 08-Maccabi Tel Aviv







h. 19.15



Malmo-Midtjylland

​





h. 20.00



Basilea-Apollon



Dudelange-CFR Cluj



Olympiacos-Burnley







h. 20.30



Genk-Brondby



O. Ljubljuana-Trnava



Partizan-Besiktas



Rapid Vienna-Steaua Bucarest



Zorya-RB Lipsia







h. 20.45



Gent-Bordeaux



Rangers-Ufa



Rosenborg-Shkendija