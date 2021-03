. Si parte alle ore 18.55, quandosconfitto 3-0 all'andata all'Olimpico. Dopo aver eliminato il Napoli, ilva in Norvegia sul campo del Molde col 2-0 dell'andata in Spagna. Due reti di vantaggio anche per le inglesi: l'in casa contro i greci dell'Olympiacos e il Tottenham diin Croazia con la Dinamo Zagabria.Poi alle ore 21 riflettori puntati su San Siro, dovedopo l'1-1 dell'Old Trafford. A Glasgow partono dallo stesso risultato i Rangers die lo Slavia Praga. Invece hanno già ipotecato la qualificazionerispettivamente contro Young Boys e Dinamo Kiev.