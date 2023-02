Non solo, in campo rispettivamentecontro. In scena oggi, che valgono l'accesso agli ottavi, in gare di andata e ritorno, previsto per settimana prossima, in attesa che tornino in gioco le prime classificate dei gironi.il piatto forte, un big match da ottavi di Champions: al Camp Nou digli uomini di Xavi, lanciati in vetta alla Liga e con la miglior difesa d'Europa, devono riscattare l'eliminazione dalla massima competizione europea per club, avvenuta nei gironi per mano di Bayern Monaco e Inter: di fronte però c'è ildi Erik Ten Hag, altra corazzata europea che da inizio 2023 ha ritrovato lo smalto migliore, portandosi addirittura a 5 punti dalla vetta in Premier League. Settimana prossima prevista la rivincita a Old Trafford, occhio alla sfida da urlo tra Robert Lewandowski e Bruno Fernandes. In campo alla stessa ora anchedel nuovo tecnico John Heitinga, subentrato a Schreuder dopo un periodo di crisi nera: i Lancieri ricevono all'Amsterdam Arena la sorpresa dell'anno,seconda in Bundesliga e reduce da sei vittorie di fila. Loriceve allo stadio Woljska Polskiego di Varsavia, dove disputa le partite casalinghe, ildi Bruno Genesio, in calo nelle ultime settimane ma ricco di talento, con uomini come Gouiri e Kalimuendo, mentre gli ucraini sono in pausa invernale e non giocano partite ufficiali da novembre, oltre ad aver perso la guida tecnica De Zerbi e il talento Mudryk, passato al Chelsea.invece ilriceve il: altalenanti finora i tedeschi, mentre i monegaschi sono reduci dalla splendida vittoria contro il PSG, che è valsa il secondo posto in classifica, e puntano sugli scatenati Ben Yedder e Ben Seghir, nella riedizione del playoff Champions dell'anno scorso. Stessa ora percon Jorge Sampaoli che dopo aver risollevato gli andalusi in campionato, affronta gli olandesi di Ruud van Nistelrooy, nella competizione che i suoi hanno già vinto per ben 6 volte. Chiude la sfida tra loe il: i portoghesi sono stati eliminati nel girone del Tottenham in Champions e non vivono il loro anno migliore in campionato, i danesi hanno estromesso la Lazio e puntano sul gioiello Isaksen.