Napoli, Atalanta, Lazio e non solo in questa serata di Europa League. Nell'andata dei sedicesimi sono in programma altre cinque partite tra le 18.45 e le 21.: la squadra di Rose è ancora senza Erling Haaland ma occhio a Reus, che arriva da una doppietta nell'ultima giornata di Bundesliga. Dall'altra parte occhi puntati su Aaron Ramsey, titolare e in campo per un'ora nell'ultima vittoria die Rangers. Alla stessa ora si gioca anche Sheriff Tiraspol-Braga e Zenit-Betis Siviglia.