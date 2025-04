Getty Images

Europa League LIVE: Athletic Bilbao-Rangers, Eintracht-Tottenham e Manchester United-Lione alle 21

Non solo Lazio-Bodo/Glimt, è il momento di stabilire il nome delle altre tre semifinaliste di Europa League. Oltre alla vincente tra italiani e norvegesi, toccherà ad altre tre squadre approdare al penultimo atto della competizione, con i tre quarti di ritorno in programma questa sera alle 21: particolare attenzione alla sfida di Francoforte, tra Eintracht e Tottenham, terminata 1-1 a Londra, la cui vincente potrebbe affrontare proprio la squadra di Baroni, in caso di rimonta all'Olimpico dal 2-0 in Norvegia. L'altra semifinale invece vedrà affrontarsi chi passerà tra Athletic Bilbao-Rangers, in scena al San Mames, stadio della finale di questa edizione di Europa League, terminata 0-0 in Scozia, e tra Manchester United-Lione, a Old Trafford dopo il pirotecnico 2-2 dell'andata



.