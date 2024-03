Ottavi di finale Europa League, LIVE dalle 18.45: partono Bayer Leverkusen e Liverpool. Alle 21 Benfica e Marsiglia

Redazione CM

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Europa League. A partire dalle 18.45, non solo Roma e Milan saranno in scena per l’andata di questo turno a eliminazione diretta.



La sorpresa Qarabag ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ancora imbattuto tra tutte le competizioni (34 partite disputate, 30 successi, 4 pareggi e nessuna sconfitta). Oltre allo Slavia, anche lo Sparta Praga sarà in scena contro un’altra delle favorite alla vittoria finale come il Liverpool di Jurgen Klopp.



Alle 21, il programma viene chiuso dal Benfica di Di Maria e Joao Mario contro il Rangers, dal Friburgo di Grifo che sfida il West Ham e con il big match fra Marsiglia e Villarreal.



I match di ritorno degli ottavi di finale sono in programma tra 7 giorni, giovedì 14 marzo. I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della UEFA Europa League 2023/24 verranno effettuati venerdì 15 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, alle 13. La UEFA Europa League 2023/24 si concluderà all’Aviva Stadium, a Dublino, mercoledì 22 maggio 2024.