Non solo Atalanta e Roma. A partire dalle 18.45, tutte le altre sfide di questa quinta giornata di Europa League.



Si comincia con AEK Atene-Brighton, chance per De Zerbi di qualificarsi al prossimo turno. Nel gruppo dell’Atalanta, il Rakow affronterà lo Sturm Graz in trasferta, giocandosi l’ultima possibilità di retrocedere in Conference League.



Seguono: Friburgo-Olympiakos, Maccabi Haifa-Rennes, Sparta Praga-Betis Siviglia e TSC-West Ham.



Alle 21, il programma viene chiuso dal Bayer Leverkusen che vuole proseguire il suo girone perfetto contro l’Hacken, dal Liverpool che può chiudere il discorso qualificazione contro il LASK Linz, dal big match fra Marsiglia e Ajax (ultima chance per riaprire i giochi per i lancieri), dagli avversari della Roma, ovvero Sheriff Tiraspol-Slavia Praga – sfida determinante per il 1° posto nel Gruppo G -.



Si archivia la serata con: Molde-Qarabag, Rangers-Aris Salonicco, Tolosa-Royale Union Saint Gilloise e Villarreal-Panathinaikos.