Non solo la Roma. Prende il via l’intera fase a gironi dell’Europa League alle 18.45, con il debutto europeo stagionale del Liverpool (in casa del LASK Linz), del Bayer Leverkusen contro l’Hacken e del Villarreal contro il Panathinaikos. Il programma del tardo pomeriggio viene chiuso da Qarabag-Molde, Rennes-Maccabi Haifa e Union St. Gilloise-Tolosa.



Alle 21, di scena il big match tra Ajax-Marsiglia, il Brighton di De Zerbi che debutterà in Europa contro l’AEK Atene e i vincitori della Conference League del West Ham contro i serbi del TSC. Chiudono Olympiakos-Friburgo, Rangers-Betis Siviglia, Sparta Praga-Aris Salonicco e Sturm Graz-Sporting Lisbona.