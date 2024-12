Getty Images

Europa League LIVE: dalle 18.45 in campo Manchester United e altre sei partite

Francesco Guerrieri

7 minuti fa



Sono 17 le partite in programma nella sesta giornata di Europa League. L'occhio è puntato sulle sfide delle squadre italiane, alle 18.45 la Roma ospita i portoghesi del Braga all'Olimpico e alle 21 la Lazio di Baroni scenderà in campo all'Amsterdam Arena contro l'Ajax. Tra le altre big europee che giocheranno oggi c'è il Manchester United impegnato sul campo del Viktoria Plzen alle 18.45 e alle 21 il Tottenham sfiderà i Rangers in Scozia. Occhio anche al Galatasaray di Osimhen (ore 18.45 col Malmoe), a Lione-Eintracht Francoforte alle 21 e al Porto che alla stessa ora ospiterà il Midtjylland.