Non solo Atalanta e Roma, dalle 18.45 sono andate in scena tutte le restanti partite di questa serata di Europa League. Si parte con le avversarie dei bergamaschi nel Girone D, con il Rakow che trova il suo primo punto grazie al pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona. In campo anche il Marsiglia di Gennaro Gattuso che ha sconfitto l’AEK Atene 3-1. Si è proseguito con Aris Salonicco-Betis Siviglia 0-1, Molde-Hacken 5-1, Olympiakos-West Ham 2-1 (qualificazione riaperta nel Gruppo A, con i greci che si portano a -2 dagli inglesi), Sparta Praga-Rangers 0-0 e TSC-Friburgo 1-3 (tripletta per l'azzurro Grifo, 2° italiano di sempre a segnare una tripletta in Europa per una squadra tedesca dopo Luca Toni con il Bayern Monaco).



Alle ore 21, invece, occhi sul Girone G della Roma, con lo Sheriff Tiraspol che ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Servette. I due big match vedono coinvolte due formazioni di Premier League: il Brighton ha battuto 2-0 l’Ajax (sempre più in crisi profonda) e il Liverpool che ha strapazzato 5-1 il Tolosa. Gli altri incontri che chiudono il programma sono stati: Bayer Leverkusen-Qarabag 5-1, Panathinaikos-Rennes 1-2 e Union Saint-Gilloise-LASK Linz 2-1.