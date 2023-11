Non solo Roma e Atalanta in questa grande serata di calcio europeo. L’Europa League torna in scena a partire dalle 18.45. Il programma pre-serale comincia con gli avversari della Roma nel Girone G: il Servette ospita lo Sheriff Tiraspol, in un match che può riaprire la qualificazione, nel caso in cui lo Slavia Praga non facesse risultato contro la Roma. Si prosegue con Ajax-Brighton, LASK-Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa-Villarreal, Qarabag-Bayer Leverkusen, Rennes-Panathinaikos e Tolosa-Liverpool.



Alle 21, nel Gruppo D dell’Atalanta, lo Sporting Lisbona cercherà di spegnere i sogni del Rakow. Il programma è chiuso da AEK Atene-Marsiglia, Betis Siviglia-Aris Salonicco, Friburgo-TSC, Hacken-Molde, Rangers-Sparta Praga e West Ham-Olympiakos.