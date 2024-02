Europa League, LIVE dalle 18.45: si parte con il Benfica e il Lens, alle 21 il Galatasaray e il Marsiglia

Ritorno dei playoff di Europa League. Oltre a Milan e Roma, si parte alle 18.45 con Lens-Friburgo (andata 0-0), Qarabag-Braga (svantaggio 4-2 per i lusitani) e Tolosa-Benfica (operazione rimonta per i francesi, visto il 2-1 dell’andata per i portoghesi).



Alle 21, il Marsiglia, alla prima europea, senza Gattuso, si gioca la qualificazione dopo il 2-2 in Ucraina contro lo Shakhtar. Il programma prosegue con Sparta Praga-Galatasaray (3-2 per i turchi) e Sporting Lisbona-Young Boys (andata 1-3 in Svizzera).