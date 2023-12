La serata di grande calcio europeo si arricchisce con Villarreal-Maccabi Haifa, match di recupero (posticipato a causa del conflitto bellico tra Palestina e Israele) del Gruppo F di Europa League. Sfida delicata, specialmente per gli spagnoli, visto che un successo garantirebbe di raggiungere il Rennes in vetta al Girone, in attesa dello scontro diretto all’ultimo turno. Il Maccabi, d’altro canto, cerca un successo per avere una chance di qualificarsi ai playoff di Conference League.