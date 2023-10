Non solo le italiane di scena per l’ultima della tre giorni europea. Si parte alle 18.45 con tutte le restanti sfide dell’Europa League. A rubare il palcoscenico, il match tra il Marsiglia di Gennaro Gattuso e il Brighton di Roberto De Zerbi, già rivali in una storica finale dei playoff di Serie C ai tempi, rispettivamente, di Pisa e Foggia. Il Friburgo se la vedrà con il West Ham mentre il Betis Siviglia ospiterà lo Sparta Praga. Chiudono il programma pomeridiano AEK Atene-Ajax, Aris Salonicco-Rangers, Rakow-Sturm Graz (nel girone dell’Atalanta) e TSC-Olimpyakos.



Alle 21, il Liverpool di Jurgen Klopp sfiderà l’Union Saint Gilloise nella sfida tra i fratelli Mac Allister mentre il Villarreal affronterà il Rennes. Terminano la programmazione odierna Hacken-Qarabag, Maccabi Haifa-Panathinaikos, Molde-Bayer Leverkusen, Slavia Praga-Sheriff Tiraspol (nel gruppo della Roma) e Tolosa-LASK Linz.