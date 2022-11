Basta un punto, è vero, ma non per il primo posto: la Lazio di Maurizio Sarri scende in campo a Rotterdam contro il Feyenoord che insegue a 3 punti di distanza a 90' dalla fine dei giochi nel gruppo F. Con un pari i biancocelesti si assicurerebbero il passaggio del turno, ma poi dovrebbero guardare in Danimarca e sperare in una non vittoria dello Sturm Graz in casa del Midtjylland. Vincendo, invece, il passaggio del turno come prima del girone sarebbe cosa virtualmente fatta in virtù di una differenza reti superiore di tre lunghezze. Ma attenzione: il Feyenoord è imbattuto in casa da 11 partite nelle competizioni europee (9 vittorie e 2 pareggi), avendo realizzato 35 gol nel periodo. La Lazio, invece, ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte nelle competizioni europee (5N, 9P).



Sarri deve fare a meno di Immobile ma può evitare di fare calcoli su Milinkovic-Savic, squalificato con grande polemica in campionato e assente nel derby della prossima giornata. Il Feyenoord al momento è terzo e scenderebbe in Conference League, ma ha bisogno di punti non solo per tentare l'assalto alla fase successiva, ma anche per non perdere il posto nella manifestazione inferiore.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FEYENOORD: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Dilrosun, Kokcu; Szymanski, Pereira, Paixao.



LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.