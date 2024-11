Getty Images

Europa League LIVE: in campo Manchester United, Galatasaray, Ajax e tutte le altre

un' ora fa



Quinto turno di Europa League: tante, come al solito, le gare di grande interesse, oltre a quelle che vedono impegnate Lazio e Roma, le nostre rappresentanti. Si parte alle 18:45, si chiude alle 21, in campo tante big come Manchester United, Galatasaray, Fenerbahce e Ajax. Seguiremo le gare minuto per minuto.