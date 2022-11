Si decidono in due tronconi i destini degli otto gruppi di E: alle 18:45 gioca la Lazio con il, dove lo Sturm Graz è appaiato ai biancocelesti ma deve fare risultato in casa del Midtjylland: il pareggio vale la qualificazione, la vittoria vale la speranza di approfittare di un passo falso dei biancocelesti.. il Manchester United va a far visita alla Real Sociedad in cerca di una vittoria con due gol di scarto che varrebbe il primo posto in classifica; le due squadre sono già qualificate, mentre per lo Sheriff Tiraspol c'è da difendere il terzo posto che vale la Conference League dall'assalto dell'Omonia Nicosia sconfitto 3-0 all'andata., Friburgo già primo che va in Azerbaijan, il Qarabag deve cercare di vincere per mettersi al riparo dal Nantes che fa visita all'Olympiakos sicuro dell'ultimo posto. I francesi hanno un punto da recuperare agli azeri., tutto aperto tranne il passaggio del turno del Ferencvaros, che sarà ospite del Trabzonspor. I turchi danno assieme alla Stella Rossa l'assalto al secondo posto del Monaco, distante appena un punto. In Francia si gioca la sfida tra biancorossi.Dalle 21 gli altri incroci:, quello della Roma, il Betis Siviglia ospita l'HJK di Helsinki in una gara che non ha nulla da dire in termini di classifica: spagnoli già primi, finlandesi già ultimi.da stabilire chi tra Fenerbahce e Rennes (entrambe a 11 punti) passa per primo: turchi in casa della Dinamo Kiev ultimissima ad 1 punto, francesi che ospitano l'AEK Larnaca già sicuro di scendere in Conference League., ultimi barlumi di speranza per lo Sporting Braga, che deve rimontare due punti all'Union Berlino. I tedeschi vanno in casa del sorprendente Union Saint Gilloise, che ha già vinto il girone e potrebbe allentare un po' la presa. I portoghesi devono battere il Malmoe ultimissimo e sperare in un regalo dal Belgio., il Bodo/Glimt e lo Zurigo si contendono l'accesso alla Conference League, in vantaggio di un punto i norvegesi; Arsenal con gli svizzeri per blindare il primo posto conteso dal PSV Eindhoven che va a Bodo.ENETSCORE_WIDGE