AFP/Getty Images

Europa League LIVE tutte le gare, si gioca per i quarti di finale

Simone Gervasio

17 minuti fa



Giovedì di Europa League e Conference, con Roma, Lazio e Fiorentina impegnate tra le 18.45 e le 21 con l'obiettivo di centrare la qualificazione al turno successivo. In Europa League, oltre alle romane, in campo altre 4 squadre nello slot delle 18 e 45. Si gioca in Grecia tra Olympiakos e Bodo/Glimt dopo il 3-0 dei norvegesi all’andata e si gioca in Germania dove l’Eintracht Francoforte ospita l’Ajax di Farioli dopo aver vinto ad Amsterdam.



Alle 21 poi altre 4 gare a completare il programma. Il Lione di Fonseca parte coi favori del pronostico contro l’FCSB, così come il Tottenham che pure deve ribaltare la sconfitta in Olanda contro l’AZ. I big match poi sono tra Rangers e Fenerbahce (gli scozzesi partono dal 3-1 di una settimana fa) e soprattutto tra Manchester United e Real Sociedad che partono dall’1-1 dell’andata.