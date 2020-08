Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, parla a SFC Radio a pochi giorni dalla sfida con l'Inter, finale di Europa League: "È un'avversaria di livello magnifico, una squadra fatta per giocare in Champions League, che ha chiuso la Serie A con un punto di ritardo dalla Juve. Ha giocatori magnifici e un allenatore esperto. Sappiamo bene quanto sono forti e dobbiamo prepararci al meglio".



SULL'INTER - "Parliamo di una squadra che ha un modo di giocare molto caratteristico, come tutte quelle di Conte. Non è facile che tanti giocatori di alto livello si prestino a giocare in maniera così collettiva. Ha tanti giocatori di talento, servirà una partita straordinaria".