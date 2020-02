Squadra arbitrale spagnola per Ludogorets-Inter, andata dei sedicesimi di finale di Europa League: a dirigere il match in terra bulgara sarà Carlos Del Cerro Grande, alla sua prima volta con l'Inter e anche di EL in stagione. I suoi assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso. Al Var, Juan Martínez Munuera e Diego Barbero. Quarto uomo Guillermo Cuadra Fernandez.