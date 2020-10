Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha vinto il trofeo di miglior giocatore dell'ultima Europa League, vinta dal Siviglia proprio contro i nerazzurri in finale. Queste le parole del belga: "Prima di tutto voglio ringraziare dio per essere qui, per far sì che io possa fare il lavoro che ho sempre sognato. Voglio congratularmi col Siviglia che ha vinto il torneo, ringraziare mia madre, mio fratello, i miei agenti, Antonio Conte, lo staff, l'Inter, il presidente e tutta la società per avermi aiutato durante la stagione. Ma soprattutto dico grazie ai miei compagni, sono una famiglia, arrivo agli allenamenti sempre col sorriso e pronto a lavorare sempre più duramente".



I NUMERI - 7 gol e 2 assist in 6 presenze in EL, ma anche quella deviazione, decisiva, in finale, alle spalle di Samir Handanovic, che ha dato la coppa al Siviglia.