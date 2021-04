C'è una stagione da salvare per la Roma, che nelle ultime tre partite dell'Europa League giocherà sapendo che la posta in palio è altissima. I giallorossi, che in Serie A si sono fatti scappare il gruppo in corsa per la Champions, nelle ultime settimane si sono concentrati sulla doppia sfida contro il Manchester United e sulla possibile finale: la lavagna antepost Europa League suggerisce che la squadra di Fonseca ha fatto la scelta giusta - si legge in una nota - visto che il passaggio del turno è possibile anche se i Red Devils partono favoriti. La Roma si gioca in finale a quota 3,00, mentre il Manchester United è bancato a 1,35. Tanto dipenderà già dalla gara d'andata. Il Manchester United è in forma e nelle ultime 21 partite (da fine gennaio) hanno perso solo in occasione del match di FA Cup contro il Leicester e la Roma cerca quindi un segno «2» all'Old Trafford a quota 5,60. A quota 4,35 il pareggio sarebbe già un ottimo risultato per i giallorossi, mentre Pogba e compagni sono favoriti a 1,55. Per quanto riguarda i probabili marcatori del match la Roma oltre Dzeko, in gol a 3,50, punta anche sugli ex Mkhitaryan (4,50) e Smalling (a 15). Nell'altra semifinale tra Arsenal e Villarreal sono ancora avanti gli inglesi a 1,65, contro gli spagnoli a 2,20. Grande equilibrio nel match d'andata in Spagna. Per Villarreal-Arsenal gli iberici sono avanti a 2,48, mentre i Gunners sono bancati a 2,90. Si può comunque sognare in grande e sulla lavagna antepost Europa League la vittoria della Roma è proposta a 7,00, quota nettamente più alta rispetto a quella per la vittoria del Manchester United (a 2,00). A 3,75 l'Arsenal, a 5,00 il Villarreal.