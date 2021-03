. Il primo round si gioca a Old Trafford alle 18.55, col ritorno in programma a San Siro settimana prossima. È senza dubbio tra le sfide più affascinanti della competizione, ​un remake della semifinale di Champions League del 2007, indimenticabile per i rossoneri. ​Stefano(dopo il forfait di Theo Hernandez per una gastroenterite, la lista degli indisponibili è salita a sette giocatori: Ibra, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Mandzukic e Maldini). Nei padroni di casa, oltre a Rashford non ci saranno De Gea, Van de Beek, Pogba e Mata. Tante e importanti assenze per entrambe le squadre.. In passato hanno giocato contro cinque volte. Il Milan ha vinto le prime quattro sfide, ovvero le semifinali del 1957/58, 1968/69 e 2006/07 e gli ottavi del 2004/05 (quando è poi arrivato in finale). Lo United, però, ha vinto l'ultimo incrocio: con Sir Alex Ferguson in panchina, si è imposto sul Milan di Leonardo agli ottavi del 2009/10 per 3-2 in trasferta e 4-0 in casa., perdendo una sola volta. Il suo bilancio complessivo all'Old Trafford contro club italiani è 13 vittorie, due pareggi e 3 sconfitte. Per lo United questa è la prima partita di Europa League contro una squadra di Serie A.- Henderson, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles, McTominay, Matic, James, Fernandes, Martial, Greenwood​.- ​Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao.​