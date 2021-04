La Roma ha bisogno dell’impresa: questa la sintesi del duello che oppone i giallorossi al Manchester United nella doppia semifinale di Europa League. Gli esperti vedono i Red Devils nettamente favoriti per la gara di andata, in programma domani all’Old Trafford. Il segno «1» vola basso, a 1,55, per la squadra di Fonseca sarà dura strappare un pari, dato a 4,30, mentre una vittoria dei capitolini è offerta a 5,80. Andare a rete non sarà facile per i giallorossi, che affrontano una squadra molto solida dietro, soprattutto in casa. Il Goal si gioca a 1,80, con il No Goal leggermente più alto a 1,94. Per quanto riguarda il risultato esatto, attesa una vittoria di misura da parte dello United: l’esito più probabile è l’1-0 a 7,00, mentre il 2-0 si gioca 7,20 e il 2-1 paga 8 volte la posta giocata. Alla Roma starebbe molto bene un 1-1, dato a 7,80, per non parlare di uno 0-1, giocabile a 15. Nell’altra semifinale l’Arsenal fa visita al Villarreal. Per i Gunners l’Europa League rappresenta l’unica possibilità di salvare una stagione horror, che senza un successo nella competizione continentale li vedrebbe fuori da ogni coppa nella prossima stagione. In Spagna però partono sfavoriti: il successo del Villarreal è a 2,45. Il «2» dei londinesi si gioca a 2,90, mentre il pari vale 3,35.