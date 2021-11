Quarta giornata della fase a gironi dell', con lache va a fare visita aldi Jorge. ​Tre punti per i francesi, 4 per i ragazzi di Maurizio, che ripartono da dove avevano finito, dallo 0-0 dell’Olimpico controe compagni.Alil Marsiglia ha fermato ilsullo 0-0, ma fa fatica a segnare: non ha realizzato più di un gol nelle sue ultime 4 partite casalinghe della fase a gironi dell’Europa League. E la Lazio può sorridere, perché l’OM ha perso 3 delle ultime 4 partite contro squadre italiane.Dimitriha realizzato i suoi ultimi 4 gol per il Marsiglia nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo;, invece, ha segnato il gol d’apertura nelle due ultime partite ufficiali della Lazio.