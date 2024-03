Europa League: Milan a bassa quota contro lo Slavia, De Rossi avanti su De Zerbi. In Conference la Fiorentina...

Dopo il passaggio del turno ottenuto contro il Rennes, il Milan affronta negli ottavi di finale di Europa League da favorito – nella gara di andata di San Siro - lo Slavia Praga, squadra mai vincente in Italia in otto precedenti europei. Anche in questo caso sarà dura per i cechi: comanda il segno «1» a 1,42 contro il 7,50 del colpo esterno. Nel mezzo il pari fissato a 4,50. Nel turno precedente i rossoneri hanno siglato ben 5 gol, subendone 3, numeri che fanno prevalere nettamente in quota l'Over 2.5, a 1,62, sull'Under 2.5 dato a 2,20. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, in pole c'è Olivier Giroud, a 2,30, ma occhio a Rafael Leao, a segno tre volte nelle ultime quattro sfide internazionali con il Milan, proposto a 2,70. Tra gli ospiti il pericolo numero uno è Vaclav Jurecka a 4,20 volte la posta. Daniele De Rossi contro Roberto De Zerbi. Roma-Brighton vive anche nella sfida tra i due tecnici italiani, al primo scontro diretto della loro carriera. De Rossi, dopo i due pareggi contro il Feyenoord, cerca la prima vittoria europea, offerta a 2,15 contro il 3,25 del segno «2», uscito solo una volta nelle ultime 23 giocate dalla Roma nelle coppe europee. Sale a 3,50 il pari che lascerebbe aperta ogni porta per il ritorno in terra inglese. Con due allenatori che fanno del calcio propositivo il loro credo, in pole c'è il Goal, a 1,61, contro il 2,20 del No Goal. Tra i risultati esatti, avanti c'è il terzo 1-1 consecutivo della Roma in Europa League, quotato a 6. La prima squadra a scendere in campo di tutta l'Europa League è l'Atalanta, impegnata mercoledì contro lo Sporting Lisbona già affrontato nella prima fase. Nel precedente lusitano a spuntarla fu l'Atalanta, data però a 3,40 dagli esperti William Hill, in ritardo sullo Sporting, avanti a 2,10. Sale a 3,50 il pareggio uscito nell'ultimo scontro diretto, giocato però al Gewiss Stadium. In entrambe l'occasione a spuntarla fu il Goal, opzione ancora in vantaggio a 1,66 sul No Goal visto a 2,10. Ademola Lookman, tornato al gol contro il Bologna, cerca un bis proposto a 3,80 mentre i padroni di casa si affidano al bomber Victor Gyokeres, primo in lavagna a 2,40. In Conference League torna in campo la Fiorentina, impegnata in trasferta, ma in campo neutro contro il Maccabi Haifa. Partita alla portata dei viola, finalisti lo scorso anno, in pole a 1,63 contro il 5 della vittoria dei padroni di casa, usciti vincenti dall'ultima sfida contro un club italiano – la Juventus – nella scorsa Champions League. Nel mezzo il pareggio dato a 3,50. Molto più equilibrio su William Hill il confronto tra il Goal - uscito in due delle tre trasferte viola nella competizione – avanti a 1,80 sul No Goal visto a 1,90. Andrea Belotti vuole il primo gol in coppa con la nuova maglia, offerto a 3 mentre il "bomber" di coppa Luca Ranieri – già a quota 3 centri – paga 7,50 volte la posta.