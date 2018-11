Tre punti per raggiungere i sedicesimi di finale, anche se l'ultima sfida al Pireo contro l'Olympiacos, in programma giovedì 13 dicembre, sarà comunque decisiva: ildi Gennaroscende in campo a San Siroper il match contro i campioni di Lussemburgo del, valido per la. I rossoneri sono appaiati ai greci dell'a quota 7, al secondo posto del girone, mentre ilguida a quota 8 e il Dudelange è già eliminato, con 0 punti e quattro sconfitte finora. Nell'altra gara, di fronte proprio spagnoli e greci. Il Milan deve fare tre punti questa sera e in base al risultato dell'altra partita verificare la situazione prima dell'ultima giornata: in caso di vittoria del Betis, ai rossoneri basterà non perdere con la differenza di due reti al Pireo, mentre in caso di pareggio o di vittoria dei greci non potrà perdere in Grecia con nessun risultato. Gattuso vuole chiudere in fretta la pratica e schiera dunque le due punte: in campo Gonzalo, squalificato per due turni in campionato e a secco di gol da ormai un mese, autore del gol decisivo in Lussemburgo.- Un solo gol ha separato le due squadre quando il Milan è andato in trasferta a Dudelange nella prima giornata. Questa partita dovrebbe essere molto più di una formalità per il Milan, ma vale la pena ricordare che l'ultima partita nella fase a gironi di Europa League casalinga contro una squadra di ultima fascia (ottobre 2017) è terminata con un pareggio a reti inviolate. La vittoria per il Milan chiuderebbe anche quella che è attualmente una sequenza di tre partite senza vittorie (2 pareggi, 1 sconfitta) in tutte le competizioni. Inoltre, l'AC Milan deve ancora segnare un gol nei primi tempi in questa stagione di EL, non essendo neanche riuscito a segnare nei primi tempi nelle ultime tre partite di Serie A. Il Dudelange ha segnato ben 15 gol nelle ultime tre partite del loro campionato ma è riuscito a non subire gol solo in una delle ultime 14 partite.Il Dudelange ha subito 2 o più gol in ciascuna delle ultime cinque partite, in tutte le competizioni. Il Milan ha vinto tutte e sette le partite europee precedenti contro avversarie del Lussemburgo, con una differenza reti totale di +29.Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.Bonnefoi; Schnell, Cruz, Prempeh; Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Melisse; Sinani; Turpel.