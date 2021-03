Il bel pareggio di giovedì scorso all'Old Trafford tiene il Milan in corsa per i quarti di Europa League, ma la strada per gli uomini di Pioli resta in salita: questo il giudizio degli esperti in vista del ritorno di stasera a San Siro contro il Manchester United. Gli infortuni e il logorio emerso tra i rossoneri nelle ultime settimane abbassano la quota del «2» inglese fino a 2,20, mentre la vittoria del Milan si gioca a 3,30. Da non sottovalutare l'ipotesi «X», a 3,40, se non altro perché il Milan in Europa League ha pareggiato le ultime tre partite: le due con la Stella Rossa nei sedicesimi e, come ricordato, l'andata con lo United. L'1-1 che porterebbe la sfida ai supplementari è il risultato più probabile, a 6,50. Lo 0-0, invece, promuoverebbe il Milan e vale 10 volte la scommessa. Con il 2-2, a 14, passerebbero gli inglesi. Quanto al pronostico secco sulla qualificazione, United favorito a 1,65, Milan a 2,15. Non felice il ricordo dell'ultimo incontro tra le due grandi rivali a San Siro: nel 2010, anche allora ottavi di Champions, finì 2-3 per il Manchester, che al ritorno largheggiò all'Old Trafford con un 4-0.