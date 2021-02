Il Milan deve stare attento con la Stella Rossa, il 2 a 2 dell’andata obbliga i rossoneri alla vittoria o al pareggio con più di due goal segnati. La gara si preannuncia in discesa per il Milan, a 1.40, il blitz dei serbi sale a 7.50, il pareggio vale 4.75. La squadra di Pioli è ancora più favorita nelle quote sul passaggio turno, a un rasoterra 1.12, vale a 6.50 la qualificazione della Stella Rossa. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 97% crede che a raggiungere gli ottavi sarà il Milan. Pioli dovrebbe far rifiatare parecchi titolari, davanti spazio a Leao, in gol a 2.75. Tutto facile per la Roma con lo Sporting Braga, i giallorossi hanno messo al sicuro la qualificazione con la vittoria per 2 a 0 in Portogallo e sembra certo un altro successo, proposto a 1.57, l‘impresa portoghese all’Olimpico si gioca a 5.50, il pareggio a 4.25. Molto improbabile non vedere la Roma ai quarti, l’opzione qualificazione dei portoghesi vale infatti ben 19 volte la posta.