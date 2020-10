C’è l’ostacolo Sparta Praga sul cammino europeo del Milan che, dopo aver interrotto la striscia di 4 vittorie consecutive in campionato con il 3 a 3 contro la Roma, vuole tornare immediatamente a fare bottino pieno per blindare la qualificazione al torneo. I cechi hanno esordito malissimo in Europa League, perdendo 4 a 1 con il Lille, e a guardare le quote anche contro i rossoneri non hanno scampo: gli uomini di Pioli, si legge in una nota, sono nettamente avanti, a 1.36, il blitz dello Sparta Praga a San Siro vale 7 volte e mezzo la posta, il pareggio è a 5.00. Dalla parte del Milan anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. Parlando di Milan non si può prescindere da Zlatan Ibrahimovic, protagonista di questa partenza sprint dei rossoneri: capocannoniere della Serie A con 6 gol in 3 partite, Ibra potrebbe essere decisivo anche in Europa, con il goal a 1.55 e la quarta doppietta consecutiva a 3.60. I rossoneri sembrano avviati con facilità alla vittoria del Gruppo H, a 1.44, occhio alla vittoria della competizione: al momento il Milan è la quarta favorita, a 12.00. Il Napoli deve riscattarsi immediatamente dalla sconfitta dell’esordio contro l'AZ Alkmaar che ha messo già in salita la strada verso la qualificazione. Gli azzurri affrontano ora l’avversaria più temibile del girone, la Real Sociedad, che sta girando a mille: prima in Liga e vincente nella gara d’esordio in Europa con il Rijeka. Il pronostico è molto incerto e favorisce il Napoli, a 2.55, il vantaggio è però irrisorio con i baschi a 2.65, il pareggio è a 3.30. Più schierati gli scommettitori, il 70% ha puntato sugli uomini di Gattuso. Nonostante la falsa partenza, c’è piena fiducia sulla qualificazione dei partenopei, a 1.20, il primo posto è un testa a testa con il Real Sociedad, entrambe sono a 2.25.

La Roma ha iniziato bene l’avventura in Europa League con una vittoria in rimonta contro gli svizzeri dello Young Boys. La seconda sfida sulla carta si presenta come una passeggiata, all’Olimpico arrivano i bulgari del CSKA, già sconfitti a Sofia dal Cluj nel turno inaugurale. Pronostico a senso unico, avanti i giallorossi a 1.24, si sale a ben 11 volte la posta per l’impresa ospite, alta anche la quota pareggio, a 6.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 sono certi della vittoria romanista. Fonseca dovrebbe ricorrere a un ampio turnover, davanti riposa Dzeko, in attacco spazio a Borja Mayoral, ancora in cerca della prima rete in maglia giallorossa che potrebbe arrivare proprio contro i bulgari, è infatti proposta a 2.00. Primo posto in cassaforte della Roma, a un rasoterra 1.12.