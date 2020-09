La stagione del Milan riprende ufficialmente con la sfida di Europa League allo Shamrock Rovers. A Dublino i rossoneri si giocano il passaggio al terzo turno di qualificazione e, come si legge in una nota, per centrare l'obiettivo devono vincere contro la formazione leader della Premier League irlandese con 29 punti (+8 sul Bohemians) grazie alle nove vittorie e ai due pareggi in undici giornate. Gli uomini di Pioli dovranno quindi battere una squadra che non perde dal 23 settembre 2019, ma considerando la differenza tra le due rose e anche quanto è importante questa partita per il club rossonero (torna a giocare in un torneo continentale dopo 644 giorni) sulla lavagna scommesse il Milan è favorito a quota 1,10. Il pareggio e il segno «1» rappresenterebbero passi falsi proposti a quota 9,00 e a quota 22. Giusto il tempo di recuperare le forze e lunedì sera il Milan dovrà affrontare l'esordio in campionato. Pioli e i suoi giocheranno in casa contro il Bologna e la lavagna scommesse Serie A vede i rossoneri favoriti all'esordio a quota 1,54. Avversario più duro rispetto all'Europa League ma la «X» e il segno «2» sono proposti comunque ad alta quota. Un punto a testa tra le due squadre è un'ipotesi proposta a 4,40 la vittoria della formazione di Sinisa Mihajlovic vale su Betaland 5,25.