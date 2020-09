Due partite altrettante vittorie, con quattro gol fatti e nessuno subìto. L’inizio di stagione del Milan di Pioli è stato fin qui perfetto ma i rossoneri non vogliono fermarsi e, domani sera, sono attesi dal terzo turno preliminare di Europa League. Saranno i norvegesi del Bodø/Glimt a incrociare la strada di Ibrahimovic e compagni che partono con tutti i favori del pronostico. I betting analyst vedono il Milan nettamente avanti come dimostra la quota di 1,28 con la quale è accreditato rispetto al 7,00 degli ospiti con il pareggio al novantesimo che si gioca a 6,25. Vista la forma di Ibrahimovic, ci si attende una sfida con molti gol tanto che l’Over, a 1,26, si fa preferire, e di molto, all’Under, dato a 3,70. Alla formazione di Pioli, però, basterebbe replicare i primi due risultati dell’anno per passare il turno: così il 2-0 rossonero si gioca a 9,50 mentre l’1-3 per il Bodø/Glimt, punteggio degli ultimi due successi stagionali norvegesi, pagherebbe 41 volte la posta.