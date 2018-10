Secondo impegno nei gironi diper ile a San Siro arriva l': i rossoneri di Gattuso, reduci dal sonoro 4-1 al Sassuolo in campionato, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 al Dudelange in Lussemburgo, mentre i greci danno la caccia al primo successo dopo il pareggio all'esordio con il Betis.. Buona tradizione contro le greche per i rossoneri, che vantano 4 successi su 5 partite casalinghe. Il Milan ha perso una sola volta nella fase a gironi di Europa League (2-0 in trasferta a Rijeka), per il resto 4 vittorie e 2 pareggi, di questi in casa 2 successi e un pareggio. L'Olympiacos invece deve invertire un trend negativo, dal marzo del 2012 solo 3 vittorie in 18 partite di Europa League (6 pareggi, 9 sconfitte).Fischio d'inizio alle 18.55, su Calciomercato.com la diretta di