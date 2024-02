Europa League, Milan: per i bookie rossoneri già agli ottavi, quote in equilibrio nel ritorno con il Rennes

Dopo la batosta in campionato contro il Monza, il Milan è pronto a rituffarsi in Europa League, con l’obiettivo di confermare il 3-0 maturato all’andata a San Siro contro il Rennes. Per gli esperti il pronostico è assolutamente incerto, con la quota di 2,65 assegnata sia all’«1» che al «2». Il pareggio, invece, si attesta tra 3,20 e 3,30. Se individuare un vincitore sembra complicato, quello che appare sicuro è il passaggio del turno da parte di Leao e compagni: l’approdo del Milan agli ottavi, infatti, non viene nemmeno quotato, mentre quella che sarebbe un’autentica impresa per il Rennes nei novanta minuti si gioca tra 20 e 30 volte la posta. Tra gli altri mercati, il Gol, a 1,70, prevale sul No Gol, proposto a 2,05, mentre è l’Under a farsi preferire sull’Over, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Infine, tra i risultati esatti spiccano l’1-0 e lo 0-1 a quota 9, seguiti dallo 0-0, dal 2-1 e dall’1-2, tutti proposti a 10.