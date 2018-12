Il Milan non ha ancora la certezza matematica della qualificazione ai sedicesimi di Europa League, che verrà decisa nei 90 minuti con l’Olympiakos. Anche la squadra greca ha ancora chance di passare il turno ma, per pareggiare il 3 a 1 subito a San Siro, deve vincere con due gol di scarto senza subirne uno. Per la squadra di casa la strada sembra in salita e il pronostico di Sisal Matchpoint si tinge di rossonero: la vittoria dell’Olympiakos è a 2,77, il successo degli uomini di Gattuso è a 2,66, il pareggio si gioca a 3,20. Anche gli scommettitori si schierano con il Milan, il 60% ha puntato sul segno 2, con i padroni di casa il 20%. Nonostante il vantaggio, Gattuso non vuole rischiare e schiererà la formazione titolare, a Higuain e Cutrone il compito di fare gol e i due sono proposti marcatori rispettivamente a 2,50 e 2,75. Il gol dei rossoneri che complicherebbe ancora di più il cammino dei greci, è a 1,29.