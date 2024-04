Europa League, Milan-Roma: De Rossi pronto ad un altro derby, ma i bookie puntano sui rossoneri

Vinto il derby con la Lazio, De Rossi vuole fare il bis con quello italiano nei quarti dicontro il, in un incrocio mai verificatosi prima in campo internazionale. La storia rossonera e un rendimento quasi impeccabile nelle ultime settimane spingono però i bookie a puntare sull'«1», offerto tra 1,77 e 1,78. I rossoneri, che non perdono contro lada nove incontri, hanno superato i giallorossi nelle due sfide di campionato, quando però in panchina sedeva Mourinho. De Rossi proverà ad invertire la tendenza ed il suo colpo esterno si gioca tra 4,55 e 4,75, mentre il pareggio a 3,50. Più equilibrio nelle previsioni per il passaggio turno, con Pioli avanti 1,65 contro 2,25.

Il segno No Goal è in leggero vantaaggio a 1,82 rispetto al Goal, proposto a 1,88, anche perché la Roma ha segnato solo tre reti nelle ultime otto gare esterne della fase a eliminazione diretta di una coppa europea. Anche l'Under parte avanti a 1,70 rispetto all'Over (2,03). Olivier Giroud, in lavagna a 3, è il favorito tra i possibili marcatori, seguito da Rafael Leao a 3,50. In casa Roma, Romelu Lukaku - sette centri nella competizione - si gioca a 3,75, mentre si sale a 4 per Paulo Dybala. Più indietro, a quota 6, Ruben Loftus-Cheek, autore di quattro reti in altrettante gare di Europa League, e il grande ex Stephan El Shaarawy.