L'Italia centra l'en plein, almeno in. I rossoneri di Pioli superano senza fatica lo Slavia Praga vincendo anche il ritorno (3-1 a Praga, dopo il 4-2 di San Siro), i giallorossi di De Rossi cadono a Brighton (1-0) ma difendono il vantaggio accumulato all'Olimpico (4-0), i bergamaschi di Gasperini si impongono 2-1 al Gewiss Stadium dopo l'1-1 di Lisbona.Ora la curiosità è massima e comune:Le insidie sono tante e c'è anche un altro spauracchio: quello di un derby italiano.- Domani (venerdì 15 marzo), a partire dalle ore 13, si svolge presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, ilche decreterà gli accoppiamenti per i quarti di finale e comporrà il tabellone dell'Europa League 2023/24, andando a definire anche gli accoppiamenti delle semifinali e quale squadra giocherà 'in casa' nella finale della Dublin Arena a Dublino (mercoledì 22 maggio 2024, ore 21). Il sorteggio dei quarti di finale è libero, questo vuol dire che a partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere estratte come avversarie:- Il derby italiano è altamente temuto, perché chiaramente si tratta di squadre che si conoscono meglio ma dalle quali si è anche conosciuti meglio, affrontandosi anche in Serie A durante l'anno. Il livello delle squadre presenti nell'urna di Nyon a questo punto della competizione è chiaramente alto e nessuna delle otto società in corsa può essere sottovalutata, ma chiaramente ci sono nomi che incutono più timore di altri. Ildi Jurgen Klopp ricopre alla perfezione questo ruolo: i Reds hanno travolto lo Sparta Praga agli ottavi rifilando 11 gol in due partite ai cechi e sono primi in Premier League (a pari punti con l'Arsenal), solo quattro sconfitte in tutte le competizioni in questa stagione (due in Europa League contro Tolosa e Union Saint-Gilloise ai gironi, due in Premier contro Tottenham e Arsenal). Attenzione poi aldi Xabi Alonso: il pass per i quarti è arrivato a fatica e dopo due rimonte contro il Qarabag, i tedeschi erano considerati una delle squadre favorite per la vittoria finale e confermano di avere la stoffa per fare paura.sono un gradino sotto a Liverpool e Leverkusen, ma assolutamente da non sottovalutare.BenficaMarsigliaWest HamLeverkusenLiverpool- Le partite dei quarti di finale di Europa League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno). La finale si gioca mercoledì 22 maggio 2024 alle 21, alla Dublin Arena di Dublino (Irlanda).- L'evento sarà disponibile in diretta TV su SkySport 24 e in streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video.