Europa League: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta, a Dublino possibile una finale italiana

Redazione CM

Sorteggio da incubo per le squadre italiane in UEFA Europa League, l'urna di Nyon non è clemente con Milan, Roma e Atalanta: subito un derby italiano e il Liverpool.



Rossoneri e giallorossi si affronteranno nei quarti di finale (andata a San Siro, ritorno all'Olimpico), mentre la Dea se la vedrà con la corazzata di Jurgen Klopp (andata a Liverpool, ritorno a Bergamo).



C'è però una piccola, buona notizia per la Serie A: è possibile una finale tutta italiana alla Dublin Arena di Dublino, in programma mercoledì 22 maggio 2024.



DERBY ITALIANO - Le tre squadre sono finite infatti da due parti diverse del tabellone. La vincitrice tra Milan e Roma affronterà in semifinale la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham (andata 2 maggio, ritorno 9 maggio). L'Atalanta invece, qualora superasse il Liverpool, in semifinale se la dovrebbe vedere con la vincente tra Benfica e Marsiglia.



DERBY INGLESE - L'Italia spera, lo stesso fa l'Inghilterra che per lo stesso concetto può sognare una finale tutta sua tra West Ham e Liverpool in finale.



IL TABELLONE



Europa League, quarti di finale - Andata 11 aprile, ritorno 18 aprile



Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia



Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, ritorno 9 maggio



Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham



Europa League, finale - 22 maggio, Dublin Arena (Dublino)



Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2