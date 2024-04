Europa League Milan-Roma, Pioli favorito a 1.80, De Rossi a quota 4.75 per il colpo a San Siro

un' ora fa



Giovedì 11 aprile alle 21 va in scena l’atteso scontro tra italiane in Europa League: Milan e Roma si dovranno affrontare ai quarti, con l’andata a San Siro che vede i rossoneri favoriti nei pronostici. Del resto, da marzo in poi la squadra di Pioli ha sempre vinto, per una striscia di 7 successi di fila lanciata non a caso dal ritorno ad alti livelli di Rafa Leao e Olivier Giroud. Di fronte ci sarà una Roma che dopo le due finali con Mourinho in panchina vuole restare competitiva in ambito continentale: il derby vinto in Serie A contro la Lazio ha rilanciato le ambizioni di Champions e De Rossi ha in canna tante opzioni per mettere il Diavolo in imbarazzo. Almeno in vista del match d’andata il Milan è però davanti nei pronostici con il segno 1 a 1.80, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno per i giallorossi a 4.75. Le quote sulla lavagna scommesse di Betaland per il passaggio del turno danno qualche chance in più ai capitolini, in semifinale a 2.10, con i rossoneri che però restano favoriti a 1.65. Tra i probabili marcatori del match i giocatori più attesi sono le punte di peso Giroud a quota 3.00 e Lukaku a 4.00. Compito molto più complicato per l’Atalanta che se la dovrà vedere con il Liverpool, protagonista in Premier League di una spettacolare lotta per il titolo insieme ad Arsenal e Manchester City. L’andata in Inghilterra vede i Reds favoriti a 1.33, mentre il successo dei bergamaschi vale addirittura 7.75. A 5.50 il pareggio, che andrebbe più che bene per Gasperini in attesa del ritorno a Bergamo. Tra le due squadre c’è distanza anche in chiave passaggio del turno: a 4.00 la qualificazione dell’Atalanta in semifinale, a 1.19 i Reds. Per quanto riguarda gli altri confronti il Bayer Leverkusen (1.30) è favorito per un posto in semifinale contro il West Ham (3.20), mentre c’è equilibrio tra Marsiglia (2.15) e Benfica (1.60).