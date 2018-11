Vietato sbagliare per il Milan nella trasferta contro il Real Betis. Nello scorso turno gli andalusi hanno sbancato San Siro e si sono portati in vetta alla classifica del girone F, complicando il cammino dei rossoneri. Dalla sconfitta con il Betis in poi però, il Milan ha inanellato 3 vittorie di fila in campionato, conquistando il quarto posto in classifica. La rinascita potrebbe dunque esserci anche in Europa, ma per i bookmaker non sarà una trasferta facile: i padroni di casa conducono a 2,09, il successo rossonero vale 3,60, a 3,40 il pareggio. Gattuso non potrà contare su Higuain, ma recupera Calhanoglu, marcatore a 4,75. Più probabile il gol di Cutrone, a 3,00, che sale a 12,00 se combinato all’assist di Suso. Incerti gli scommettitori, il 41% ha puntato sul Betis, il 44% sulla vittoria rossonera. La qualificazione del Milan ai sedicesimi è ancora al sicuro, data a 1,16, ma la vittoria del Girone F sale a 2,50. Lì i favoriti sono gli spagnoli, a 1,67.